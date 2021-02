Safer Internet Day, Idm Donne: “Si promuova un uso positivo di internet”

In occasione della giornata mondiale dedicata alla sicurezza della rete, Italia del Meridione Donne ha incontrato Flora Caruso, capo dipartimento tutela dei minori e dei giovani, per discutere dell’uso improprio di internet da parte degli adolescenti.

Tecnologia sempre più presente nelle nostre vite, al punto che “un ragazzo su cinque si definisce ‘sempre connesso’, aumenta il tempo on-line dalle 6 alle 10 ore al giorno”, e che purtroppo non sempre viene impiegata in maniera corretta.

“Attraverso l’uso improprio dell’App, sempre più diffuse e complesse, che conducono all’annichilimento del benessere psicofisico e della serenità, gli adolescenti caduti nelle trappole dei pedofili o peggio del sexcrime, avviati alla ludopatia o vittime di bullismo attivo o passivo, o peggio vengono attraverso il fenomeno delle “challenge” istigati a giochi estremi fino al suicidio” si legge nel comunicato, che afferma come il televisore, vecchio “catalizzatore” di interessi, sia stato surclassato dai computer e sopratutto dagli smartphone.

Anche per questi motivi, il dipartimento ha esposto un programma di interventi da mettere in pratica per fornire supporto e formazione a studenti, famiglie, docenti e figure istituzionali, per “educare per prevenire i rischi in cui adolescenti e giovani possono incorrere interagendo con un ignoto sempre più pericoloso”, e per “stimolare i ragazzi a spegnere il loro mondo virtuale e ad interagire con quello reale, attraverso lo sport, l’associazionismo, l’impegno sociale e ambientale, la realizzazione d’incontri e giornate dove i protagonisti siano loro e le loro idee”.