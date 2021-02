Regionali, riunito il direttivo di Italia Viva: “Calabria terra di eccellenze”

“È il momento di rivendicare la nostra autonomia di partito che ha un leader che riconosciamo in Matteo Renzi”. Lo affermano in un comunicato congiunto i senatori di Italia Viva, Ernesto Magorno e Silvia Vono, che hanno riunito il direttivo provinciale del partito per dare il via alla definizione di un programma elettorale in vista delle regionali.

La necessità è quella di creare “un partito riformista che non si adagia su coalizioni del momento ma che deve essere consapevole della propria forza che è quella delle idee e dei contenuti”, e la discussione si è incentrata non solo sui temi locali ma anche su quelli nazionali. Il fine ultimo è quello di trasformare la Calabria in una “terra di eccellenza, libera da false ideologie e populismi stereotipati”.