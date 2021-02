Autorità Portuale Gioia Tauro, Cgil: “Nominare subito presidente, stop commissariamento”

“I lavoratori non sono il problema del porto ma la sua forza propulsiva”. Questo il contenuto della nota firmata da Nino Costantino ed Angelo Sposato, rispettivamente segretario Filt-Cgil e Cgil della Calabria, contestando alcune dichiarazioni rilasciate dal commissario dell'autorità portuale Andrea Agostinelli.



Questi ritengono “che l’anomalia di un Commissariamento che dura ormai da 6 anni va immediatamente sanata”, e dunque chiedono “l’immediata costituzione dell’Autorità di sistema portuale di Gioia e della Calabria, la fine della fase di Commissariamento e la nomina di un nuovo Presidente”.

“Noi crediamo che Gioia Tauro sia l’infrastruttura più preziosa per lo sviluppo della Calabria e va tutelata attraverso una vera e sincera capacità di confronto con le istituzioni per rafforzare non lo shipping che è già ad alti livelli, ma per modernizzare il sistema ferroviario favorendo il trasporto delle merci, creare una vera piattaforma logistica e costruire, attraverso la Zes, davvero un retroporto industriale” concludono i sindacalisti.