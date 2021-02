Terme storiche, svolto incontro per la ripartenza del settore

Sostenere gli interventi per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, l’efficienza sanitaria, l’acquisto di materiali per la rimessa in funzione, ma anche un contributo per i costi di adattamento e sanificazione degli spazi, l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione, ed il sostegno del personale. Sono questi i vari punti discussi dai rappresentati delle strutture termali calabresi e l’assessore alle attività produttive Fausto Orsomarso.

Incontro svolto presso la cittadella regionale a seguito delle numerose missive, che hanno trovato l’interessamento dell’assessore che ha annunciato l’intenzione di destinare all’intero comparto delle risorse ad hoc, in modo da far ripartire entro l’anno l’attività termale.

“L’obiettivo che ci si augura di raggiungere è quello di un riposizionamento finalmente strategico delle terme storiche di Calabria in termini di sviluppo turistico ed economico, oltre che di presidi sanitari territoriali” afferma Domenico Lione, amministratore delle Terme di Galatro e “portavoce” istituzionale delle varie strutture calabresi.