Pisa, concluso il secondo corso Usar Medium per i Vigili del Fuoco della Calabria

È terminato lo scorso 5 febbraio il corso di formazione Urban Search and Rescue destinato ai Vigili del Fuoco, e volto all’aggiornamento delle pratiche per la ricerca ed il soccorso in ambiente urbano. Un vero e proprio addestramento basato sulle nuove linee guida europee dell’Insarag, che si pone l’obiettivo di formare le squadre per salvare quante più vite possibili.

Nello specifico, i Vigili del Fuoco sono stati impegnati in operazioni di taglio e demolizione di elementi di impiego comune (cemento, ferro, legno, muratura e così via), in interventi di sostegno e contenimento di elementi costruttivi, nella movimentazione di carichi con attrezzature specifiche, nell’applicazione di tecniche di comunicazione emergenziali e nell’impiego di strumenti specifici come il Geofono, la Search Cam e le termocamere.

Gli stessi poi sono stati formati in campo sanitario, imparando a rilevare le funzioni vitali delle vittime, a stabilizzarle, ma anche ad una corretta esecuzione delle manovre di salvataggio. Al termine del corso si è svolto un esame pratico-teorico, valutato da una commissione composta dal comandante di Pisa Nicola Gianelli e dai funzionari Francesco Pascuzzi e Massimo Conforti, rispettivamente dei comandi di Crotone e Catanzaro.

Il team calabrese potrà vantare ora di ulteriori 16 unità Usarm, che si aggiungono alle 22 già presenti sul territorio. Queste particolari unità vengono impiegate in caso di scenari complessi e straordinari, come terremoti, alluvioni, esplosioni, crolli e perfino attentati. Il terzo corso di formazione per la Calabria partirà nel mese di settembre.