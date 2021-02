Operazione “Sistema Cosenza”, interrogati Scura e Cotticelli

Sono stati sentiti nel corso della mattinata i due ex commissari alla sanità calabrese, Massimo Scura e Saverio Cotticelli, finiti al centro dell’operazione “Sistema Cosenza” per presunte omissioni ed imprecisioni nella gestione finanziaria della sanità cosentina compiute tra il 2015 ed il 2017.

I due ex commissari, sentiti dal Gip di Cosenza, avrebbero chiarito le loro posizioni senza però rilasciare alcuna intervista. I rispettivi legali invece hanno rilasciato delle dichiarazioni per ribadire come entrambi avrebbero chiarito la loro estraneità ai fatti contestati.

Domenico Ciruzzi, difensore di Saverio Cotticelli, si dice “fiducioso”, in quanto “abbiamo chiarito l’estraneità totale che per realtà in parte si evinceva dalla lettura degli atti”. Lo stesso poi afferma di ritenere che “il commissario Cotticelli non abbia alcuna responsabilità”, in quanto gli verrebbe contestato “una omissione, di non essersi accorto, che i bilanci erano stati falsificati”.

Dello stesso avviso Francesco Rotundo, difensore di Massimo Scura, che si dice “sereno” nell’attesa della “decisione sull’applicazione o meno della misura”.