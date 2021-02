Trebisacce, sequestrata area demaniale occupata abusivamente

Un’area demaniale di circa 900 metri quadri è stata occupata abusivamente da un soggetto, che la impiegava per il varo e l’alaggio di piccole imbarcazioni. Lo ha scoperto la Guardia Costiera di Trebisacce, che assieme alla Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro ha proceduto al sequestro dell’area ed alla denuncia del responsabile.

Questo infatti avrebbe installato una gru alta circa 25 metri su di un basamento in cemento costruito proprio in prossimità della costa, non curandosi dell’effetto erosivo del mare. Tale gru servire per operazioni di varo e alaggio di imbarcazioni di ogni tipo, effettuate senza alcuna autorizzazione e senza alcun titolo.

Il soggetto si serviva di una vicina strada, che veniva appositamente bloccata per le operazioni, per trasferire le imbarcazioni dai veicoli al mare e viceversa. Informata la Procura della Repubblica di Castrovillari.