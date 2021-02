Operazione Basso Profilo, confermata la sospensione per Francesco Talarico

Confermata l’applicazione della Legge Severino per Francesco Talarico, ex assessore al Bilancio e alle Politiche del personale della Regione Calabria in quota Udc coinvolto nell’operazione Basso Profilo. La decisione, presa dal Consiglio dei Ministri, è stata ufficialmente notificata al Consiglio Regionale.

Talarico, che si trova attualmente ai domiciliari, è accusato di associazione a delinquere aggravata da modalità mafiose e voto di scambio, e secondo l’accusa della Dda avrebbe intrecciato rapporti con l’imprenditore Antonio Gallo, ritenuto vicino alle cosche di ‘ndrangheta del basso crotonese, per ottenere supporto elettorale in cambio di favori e aiuti per appalti pubblici.

Secondo quanto decretato, Talarico decade dalla carica di assessore a decorrere dallo scorso 13 gennaio.