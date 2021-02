Reggio, economia e sviluppo. Calabrò: “Dialogo e confronto per superare crisi”

Per “affrontare la crisi sanitaria causata dal Covid” l’amministrazione comunale di Reggio Calabria ha cercato “innanzitutto un dialogo costante con gli attori economici e sociali, anche grazie alla task force sull'economia che vede seduti allo stesso tavolo amministrazione, associazioni di categoria e parti sociali”. Lo ribadisce l’assessore alle finanze Irene Calabrò, che ha analizzato il delicato momento economico e sociale.

Un’attenzione a tutto tondo, che ha riguardato gli aspetti economici con una “rimodulazione del Pon Metro” che consentirà “a chi ne avrà i requisiti con riferimento al calo di fatturato, di ricevere un indennizzo”, ma anche il “supporto dell’ecommerce” in stretta collaborazione con Confesercenti, passando per lo stato di saluta dell’ente.

A tal proposito, l’assessore ha ribadito l’importanza del Decreto Agosto, che definisce “uno spartiacque di cui forse non tutti hanno compreso la portata. Tra qualche anno si capirà bene il valore epocale di questa misura che, tra le altre cose, ci vede oggi impegnati come città capofila a livello nazionale, in materia di criticità finanziarie degli enti in piano di riequilibrio”.