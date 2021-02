Diffamazione ai danni delle Forze dell’Ordine: tre denunce a Rocca di Neto

I carabinieri di Rocca di Neto, al termine di accertamenti, hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria, tre persone del luogo, ritenute responsabili del reato di “diffamazione aggravata”.

In particolare, i militari avrebbero accertato che, in seguito ad un post pubblicato sul social network di una testata giornalistica on line, relativo alla sospensione dell’attività di una sala giochi ed al sanzionamento dei suoi titolari e di alcuni avventori da parte di personale della Questura di Crotone, i predetti, avrebbero inserito dei commenti dal contenuto diffamatorio nei confronti dell’organo di polizia che aveva proceduto.