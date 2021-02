Volge al termine l’attività della webradio dell’Associazione Il Barrio

Complessivamente sono 40 i podcast prodotti dai giovani di #ComGeneration, il progetto dell’Associazione Il Barrio e di Dora APS, risultato vincitore del bando “AngInRadio #piùdiprima” dell’Agenzia Nazionale per i Giovani. Dopo un mese di programmazione su Radio Barrio, la webradio dell’Associazione Il Barrio, questa settimana l’attività regolare volgerà al termine con più di 10 ore di trasmissione andate in onda, 37 interviste, 18 realtà esterne coinvolte nelle puntate tra collettivi artistici, associazioni culturali e sportive, cooperative, ong, redazioni giornalistiche, oltre ad aver abbracciato l’intero paese, da Palermo a Sanremo, da Roma a Bologna e Perugia, in un giro d’Italia che da Crotone e la Calabria ha dato spazio a realtà ed esempi interessantissimi.

I 20 giovani beneficiari del progetto, ragazze e ragazzi tra i 18 e i 30 anni, perlopiù alla prima esperienza in radio, residenti sul territorio regionale, hanno lavorato come una vera e propria redazione radiofonica, stabilendo i ruoli e suddividendo le proprie mansioni in base alle attitudini di ognuno. Il lavoro redazionale, quello da speaker, il lavoro di regia e postproduzione e quello dell’amministrazione dei canali social sono stati gestiti direttamente dai giovani che sono riusciti, anche nonostante le difficoltà del periodo dovute alla crisi pandemica, a mettere in pratica perfettamente i concetti proposti loro dai tutor di progetto.

Tra le tante tematiche trattate nei podcast, che dopo il passaggio su Radio Barrio sono ora disponibili su Spotify e Anchor.fm, spiccano quelle storicamente più vicine alle attività istituzionali stesse dell’Associazione Il Barrio, come la promozione culturale e del mondo del terzo settore, la tutela dell’ambiente e la lotta per i diritti di tutti. Ma, come peraltro in tutta Italia, nel resto dei progetti risultati vincitori del bando “AngInRadio #piùdiprima”, il progetto è stato megafono delle iniziative dell’Agenzia Nazionale per i Giovani, uno spazio di promozione dei progetti nell’ambito di Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà partendo proprio dalla voce dei protagonisti.

Con la conclusione della fase progettuale regolare la volontà delle associazioni, ma soprattutto dei ragazzi, sembra essere quella di continuare le attività con un programma settimanale da inserire nel palinsesto di Radio Barrio. #ComGeneration è andato oltre gli obiettivi che le associazioni si erano prefissate, è diventato una palestra radiofonica, un luogo dove tutti gli attori, dai beneficiari ai tutor, dalle persone intervistate agli ascoltatori stessi, hanno incontrato un nuovo modo di fare radio e l’entusiasmo prodotto è un flusso che non può essere spento.