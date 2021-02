Scuole vibonesi sotto la morsa del Covid: chiuso un altro istituto

Un’altra scuola chiusa a causa del Covid-19 a Vibo Valentia. Pare proprio che gli istituti vibonesi non riescano a trovare pace e, infatti, anche gli studenti della scuola media “Murmura” oggi sono tornati alla didattica a distanza. Il provvedimento è scattato dopo che è stato accertato un caso positivo al tampone rapido in una classe terza della secondaria di primo grado.

L’istituto sarà dunque oggetto di sanificazione, che peraltro il dirigente scolastico Tiziana Furlano fa eseguire con cadenza pressoché settimanale da tempo.

Per via dell’ordinanza sindacale, continueranno con la Dad gli studenti della “Don Bosco”, dove due docenti sono risultate positive, e dell’Istituto comprensivo “Garibaldi-Buccarelli” in cui sono stati registrati almeno dieci casi tra docenti e studenti.

Il Covid, a quanto pare, causa problemi anche nelle scuole delle frazioni vibonesi. Sarebbero stati infatti notificati dall’ASP 13 soggetti positivi. In particolare, 2 presso la scuola primaria di Porto Salvo; 5 presso la scuola primaria di Bivona; 6 presso la scuola media di Vibo Marina, 4 dei quali risultati positivi al test molecolare mentre gli altri 2 a test antigenici.