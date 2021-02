Rossano. Parrocchia di San Bartolomeo, inaugurata la nuova cappella

Cappella nella parrocchia di San Bartolomeo

E' stata inaugurata, dopo la celebrazione della Santa Messa e la benedizione da parte del padre Arcivescovo avvenuta prima della sua partenza ed ingresso come nuovo pastore alla guida della Diocesi Metropolita di Bari-Bitonto, la nuova cappella realizzata nella Parrocchia di San Bartolomeo in Rossano centro. Nella nuova cappella, dove al suo interno è stato collocato il tabernacolo che contiene le ostie consacrate, si vivranno momenti di meditazione e preghiera, durante la settimana, con i tanti fedeli del popoloso quartiere Traforo. Il parroco, don Franco Romano, ha voluto ringraziare, per l'occasione, l'intero comitato parrocchiale per l'impegno, ma anche le diverse maestranze (muratori, imbianchini ed elettricisti) e, soprattutto, quanti, con offerte libere, hanno contribuito alle spese per quanto riguarda la realizzazione e l'abbellimento della stessa cappella realizzata all’interno della Parrocchia.