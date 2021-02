Post offensivo su facebook: Occhiuto chiamato a rispondere di diffamazione

Il Sindaco di Cosenza Mario Occhiuto è chiamato a rispondere del reato di Diffamazione nei confronti della Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”. A citare l’imputato è la Procura della Repubblica di Cosenza poiché - tramite un post pubblicato ad aprile 2018 sulla bacheca del profilo facebook del giornalista Michele Santagata – il primo cittadino avrebbe offeso la reputazione della Fondazione Culturale “Paolo di Tarso”, nella persona del suo presidente Luana Gallo, proprietario ed editore del periodico telematico “Il Vaticanese.it”.

In particolare, in risposta ed a commento della pubblicazione sul profilo facebook del Santagata di un articolo a firma di quest’ultimo avente ad oggetto un Comunicato Stampa della CEI inerente un progetto a sostegno della povertà, Occhiuto avrebbe pubblicato un commento dicendo: “No proprio per niente. Questo pseudo blog il Vaticanese non è per niente un giornale della Chiesa ma un sito di fake news di Cosenza gestito da soggetto che non si fa scrupoli nello strumentalizzare la chiesa, il vescovo e la religione cattolica pur di diffondere mistificazioni e attacchi contro la mia amministrazione”.

La prima udienza si è tenuta ieri mattina innanzi al Giudice del Tribunale di Cosenza. La seconda si terrà il 26 luglio 2021.