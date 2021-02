Regionali: Tansi e De Magistris trovano accordo per la candidatura

Carlo Tansi e Luigi De Magistris

Carlo Tansi, fondatore del movimento “Tesoro Calabria”, e il sindaco di Napoli Luigi De Magistris faranno squadra per le prossime elezioni regionali, fissate per l’11 aprile 2021.

L’accordo è stato ufficializzato nel corso di una conferenza stampa a Cosenza. In particolare, l’ex pm sarà candidato alla presidenza della Regione Calabria, mentre l’ex responsabile della Protezione civile calabrese diventerà Presidente del consiglio in caso di vittoria.

Dopo l’annuncio della “fumata bianca”, il leader di Tesoro Calabria ha dichiarato: “Non ho dormito per notti perché era una decisione fondamentale il dover unire queste due energie che sono accomunate dal colore arancione. Mettiamo in gioco due forze importanti, la mia coalizione e le forze di De Magistris, espressioni di civismo puro e sano”.

In merito alle voci su una possibile candidatura a sindaco di Cosenza, lo stesso Tansi ha voluto smentire dicendo: “Mi hanno anche offerto un incarico di prestigio a livello nazionale, solo per farmi rinunciare, ma io ho rifiutato.”

Il sindaco di Napoli ha invece dichiarato: “Si discuteva di fare un passo indietro o un passo di lato: io penso che oggi si faccia un passo in avanti per la Calabria. Accanto a noi vedrete storie di persone credibili e non troverete nelle nostre liste donne o uomini dal pensiero unico”.

Per quanto riguarda il programma, De Magistris ha dichiarato: “c’è un grande rispetto per il ruolo del sindaco, che non è di opportunismo. Saremo un governo regionale con una forte visione forte della amministrazione dal basso. I calabresi sanno che votando noi avranno un’alternativa come momento di rottura del sistema e capacità di governo. Questa non è una crociata contro i partiti ma una seria alternativa a ciò che è stato fino ad oggi.”

“Si tratta di rompere il sistema e da oggi lavoreremo per allargare la coalizione. I finanziamenti che arriveranno in Calabria serviranno a determinare il futuro di questa terra per i prossimi 40 anni”, ha precisato De Magistris.