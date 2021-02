Covid-19, un solo decesso in Calabria. I nuovi positivi sono 142

Centoquaranta due nuovi positivi e una sola vittima. Sono questi i dati del bollettino della Protezione civile di oggi, lunedì 8 febbraio. Dunque qualche positivo in più rispetto alla giornata di ieri (QUI) ma rincuora molto il numero dei decessi da e per coronavirus, che ad oggi sono purtroppo 625. Da inizio pandemia sono state invece 34.333 le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2.

I casi confermati oggi sono vedono sempre la provincia di Reggio Calabria in testa con +79 nuovi contagi, seguita dal Cosenza +42, Vibo Valentia +20 e Catanzaro +1. Nessun nuovo caso è stato registrato nella provincia di Crotone.

Per quanto riguarda i ricoveri, un solo nuovo ingresso è stato registrato nei reparti Covid delle strutture della regione. Il totale è di 234 persone ricoverate, mentre nei reparti di terapia intensiva si trovano 25 pazienti (-1). Calano ancora i casi di Covid in isolamento domiciliare (-239) e sale al contempo il numero dei guariti (+380), per un totale 26.144 persone che hanno sconfitto il virus.

I CASI NELLE PROVINCE

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i covid rilevati sono stati complessivamente 13.212 (+ 79 da ieri), e così distribuiti: casi attivi 1.980 (83 in reparto all'AO di Reggio Calabria; 13 in reparto al P.O di Gioia Tauro; 11 in terapia intensiva; 1.873 in isolamento domiciliare); casi chiusi 11.232 (11.052 guariti, 180 deceduti).

Nel cosentino, dove sono stati registrati 42 nuovi casi, il totale è di 10.112, così distribuiti: casi attivi 3.027 (54 in reparto AO di Cosenza; 15 in reparto al presidio di Rossano;4 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 7 all'Ospedale da Campo; 9 in terapia intensiva, 2.933 in isolamento domiciliare); casi chiusi 7.085 (6.818 guariti, 267 deceduti).

Nel catanzarese, dove è stato registrato un solo nuovo positivo, i contagi accertati sono stati finora 5.007, così distribuiti: casi attivi 1.907 (14 in reparto all'AO di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 9 in reparto all'AOU Mater Domini; 5 in terapia intensiva; 1.872 in isolamento domiciliare); casi chiusi 3.100 (3.009 guariti, 91 deceduti).

Nel vibonese, il computo totale è di 2.992, (+ 20 da ieri), e dunque: casi attivi 459 (14 ricoverati, 445 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.533 (2.489 guariti, 44 deceduti).

Infine, nel crotonese, dove non sono stati registrati contagi nelle ultime ore, i covid segnalati sono stati in tutto 2.651: casi attivi 141 (9 in reparto; 132 in isolamento domiciliare); casi chiusi 2.510 (2.467 guariti, 43 deceduti).

Per quanto riguarda i pazienti affetti da coronavirus provenienti da altra regione o stato sono 50 e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309, tutti guariti.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 109.