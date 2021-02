Vertenza Abramo: spunta l’offerta della System House

L'Abramo Customer a Crotone

Spunta l’offerta della System House per la vertenza dell’Abramo Customer Care. La società italiana con un capitale sociale di 5.000.000 di euro e con 12 sedi in Italia in attività da 40 anni, ha depositato presso il Tribunale di Roma l'offerta per l'acquisto della holding, diventando così di fatto il secondo contendente al Fondo Irlandese Heritage che si era proposto per l'acquisizione dopo la richiesta di concordato preventivo presentato nei mesi scorsi.

La società reggina guidata da Agostino Silipo si è fatta avanti e ha presentato un progetto ambizioso ma con connotati tutti Italiani. Ora sarà il Tribunale di Roma a decidere. L' obiettivo principale è quello di salvaguardare tutto il perimetro aziendale e occupazionale.

Nel frattempo l’amministratore ha comunicato il cambio d'appalto e l'assorbimento di tutti i lavoratori per clausola sociale garantendo l'apertura delle prossime sedi in Sicilia. E ha voluto precisare che le trattative con l’Abramo Customer Care erano già in corso prima del deposito del concordato, e che non ci sono mai stato termini perentori ne solleciti per l’offerta, pertanto si affida alle decisioni del tribunale con fiducia, e che prossimamente incontrerà i sindacati per esporre il piano industriale che prevede la salvaguardia di tutti i perimetri occupazionali delle società coinvolte.