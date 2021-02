In fiamme deposito a Chiaravalle, paura per la presenza di bombole gpl

È durato quattro ore l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro per domare un incendio che si è sviluppato in un deposito di materiale vario di carpenteria a Chiaravalle Centrale.

All’interno della struttura in legno e lamiere, oltre al materiale di carpenteria c’erano una vettura andata completamente distrutta e alcune bombole di GPL che sono state spostate e messe in sicurezza.

Sul posto sono inoltre arrivate squadre dei distaccamenti di Chiaravalle Centrale e Soverato che hanno domato il rogo dalle 21 all'una di notte. Il deposito è stato distrutto dal rogo, e nessuna persona è rimasta ferita.

Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per ricostruire l’accaduto e conoscer l'origine dell'incendio. Al momento non è stata esclusa alcuna ipotesi.