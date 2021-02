Denuncia maltrattamenti del marito, gli agenti arrivano e trovano droga: arrestato

L’intervento degli agenti delle volanti ha messo fine alla serie di maltrattamenti subiti da una donna. È successo a Reggio Calabria dove la donna ha segnalato alla sala operativa della Questura episodi di maltrattamenti.

Gli agenti arrivati sul posto hanno verificato che il figlio neonato della coppia stesse bene e poi hanno notato vetri in frantumi nella stanza da letto. A seguito di una perquisizione domiciliare hanno trovato sostanza stupefacente e gli strumenti per la lavorazione.

I poliziotti hanno arrestato l’uomo per il reato di maltrattamenti in famiglia, e lo hanno segnalato all’autorità amministrativa per possesso di stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto il regime di detenzione domiciliare a casa di un altro parente.