Detenzione e spaccio di stupefacenti, arrestato 34enne di Rende

È stato “pizzicato” con dosi di marijuana all’interno della sua auto, mentre altri 1,195 chilogrammi di marijuana e 356 grammi di hashish sono stati trovati nella sua casa. Così per un 34enne di Rende sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

È successo nel corso di un controllo da parte dei carabinieri del Nor di Rende che, dopo aver notato un’auto in sosta in contrada Padula di San Pietro in Guarano con l’uomo, hanno notato agitazione e quindi hanno deciso di fare una perquisizione veicolare. A seguito della scoperta delle dosi di marijuana i militari hanno perquisito la casa dove hanno trovato altre dosi di sostanze e l’occorrente per il confezionamento, come i bilancini di precisione e buste di plastica. Se immesso sul mercato, lo stupefacente avrebbe fruttato oltre 18.000 euro.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Cosenza, è stato messo ai domiciliari.