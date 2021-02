Incidente stradale a Germaneto, coinvolte due auto

Incidente stradale sulla statale 280 dir nei pressi della Cittadella regionale. Per cause in corso di accertamento, una Peugeot 206 e una Ford Fiesta hanno tamponato.

Gli occupanti dei mezzi, usciti autonomamente dalle auto, sono stati affidati alle prime cure dei sanitari del 118 arrivati sul posto per poi essere trasportati in ospedale.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale che ha messo in sicurezza l’area e le vetture interessate dal sinistro. Sul posto anche la Polizia stradale per i rilievi del caso.