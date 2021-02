Crotone in fiore, il centro storico si arricchisce del “Vicolo dei poeti e degli artisti”

Nasce a Crotone il “vicolo dei poeti e degli artisti”. L’associazione Crotone in fiore ha infatti “creato” un nuovo vicolo che si aggiunge a quello degli abbracci e della fortuna. L’associazione ha posto in via Suriano le targhe realizzate dall’azienda Metalgrond Caccia di Cutro, ormai storico partner dell’associazione.

L’iniziativa arricchisce il percorso poetico a cielo aperto “Muri diVersi” che l’associazione porta avanti da anni. Il tutto è stato possibile grazie alla disponibilità della famiglia Spanò che ha fatto ripulire e messo a disposizione il muro sul quale sono state apposte le targhe. Le lamine affisse, eleganti e che impreziosiscono l’ambiente, sono tre.

Su due sono incisi i versi della poesia “L’ignoto” del poeta crotonese Pasquale D’Emanuele e della poesia “Fascinazione” di Davide Zizza altro poeta crotonese. La terza è invece dedicata al cantautore Sergio Cammariere.

“L’associazione nei mesi scorsi non ha sospeso le attività come, come facilmente immaginabile, ma ha riorganizzato il lavoro in osservanza delle misure anticovid, ma ha effettuato sopralluoghi, contattato i poeti, scelto i versi, fatto realizzare le targhe e preso contatti con le scuole per coinvolgerle in una iniziativa collaterale” afferma il presidente dell’associazione Caterina Cotroneo.

La strada e la piazzetta annessa infatti saranno abbellite con i lavori realizzati dagli artisti in erba della classe V A della scuola primaria di primo grado Principe di Piemonte di Crotone coordinati dalla maestra Carmela Passante e da quelli dell’istituto comprensivo Abate Fabio di Bona di Cutro. Agli alunni è stato chiesto di dare libero sfogo alla loro creatività e hanno realizzato disegni e composto poesie. Questa iniziativa è in fase di organizzazione.

Il vicolo sarà ulteriormente abbellito con idee creative realizzate da Alberto Curcio, Mario Oppido, Fabiola Orlando, Giada Nicotera e Celeste Caccia membri creativi dell’associazione Crotone in fiore, che daranno il tocco finale ad un vicolo che sarà un gioiellino del centro storico cittadino.