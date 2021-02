Serie A2 Futsal, vittoria per la Pirossigeno Città di Cosenza

Vittoria per la Pirossigeno Città di Cosenza che nella partita contro il Gear ha conquistato tre punti. Il primo tempo è partito in sordina, con la squadra rossoblù che ha giocato sotto ritmo, così da consentire agli ospiti di difendersi con ordine. I cosentini sono stati costretti a fare tiri da angoli impossibili che hanno centrato lo specchio della porta molto raramente.

Sono stati diversi i tentativi dal centro che hanno messo in difficoltà il portiere della squadra avversaria, e un paio di traverse hanno salvato la porta siciliana. Poi è arrivato il vantaggio della Gear con la rete di Bruno a un minuto dal termine del primo tempo.

Nella ripresa il Città di Cosenza ha aumentato il ritmo e le azioni sono partite diverse parti del campo. Ma per la parità la Pirossigeno ha dovuto aspettare poco più di tre minuti. È stato Alex, appostato sul secondo palo, a raccogliere l’invito di Poti. Proprio Poti ha portato in vantaggio i Lupi con un calcio di punizione.

Il Gear ha poi segnato la seconda rete con Borges. Espulso Piromallo, il Gear ha raccolto il frutto dell’uomo in più su calcio di rigore messo a segno da Ze Renato. I ragazzi in maglia rossoblù hanno reagito e sempre grazie a Poti sono arrivati al pareggio. Al 14’34 il giocatore ha portato in vantaggio il Città di Cosenza.

La Gear ha tentato di sfruttare il quinto uomo per arrivare al pareggio senza successo. Del Ferraro, portiere rossoblù, ha segnato un gol dalla propria porta.

La gara è terminata con 5reti a 3. Mister Tuoto a fin gara ha voluto sottolineare il carattere dei suoi uomini e ha definito questo successo “una vittoria da grande squadra”.

Pirossigeno: Del Ferraro, Alex, Poti, Grandinetti, Tusar, Piromallo, Marchio, Rosato, Savuto, Canonaco, Gallo, Pagliuso. All.: Tuoto.

Gear: Castronovo, Ze Renato, Favero Chagas, Tamurella, Falcone, Farinato, Amato, Sanilitro, Muscarà, Borges Soares, Bruno, Goulart. All.: Troia.

Marcatori: Bruno, Borges, Ze Renato per il Gear; Alex, Poti, (3) e Del Ferraro per la Pirossigeno.