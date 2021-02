Elezioni Provincia Cosenza, riconfermato Iacucci. Eletto con il 91.83% dei voti

Franco Iacucci

È stato eletto con il 91.83% di voti Franco Iacucci. Il sindaco di Aiello Calabro è stato riconfermato alla presidenza della Provincia di Cosenza. Si tratta di una riconferma scontata, dato che nessun avversario ha presentato un candidato e liste.

Alle 20 di ieri sera, domenica 7 febbraio, l’affluenza è stata del 48,23 per cento. Hanno votato 870 elettori su 1.804 aventi diritto, tra sindaci e consiglieri comunali della provincia di Cosenza. Le schede bianche sono state il 7.13% e quelle nulle l’1,04%.

Per garantire lo svolgimento delle elezioni, in pieno rispetto delle linee guida sulle misure di contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la gestione delle procedure elettorali, condivise con la Prefettura di Cosenza e approvate dal Dipartimento Prevenzione U.O.C. Igiene e sanità pubblica dell’Asp di Cosenza, sono stati previsti 8 seggi, allocati nella sede della Provincia di Cosenza in piazza XV Marzo e nella sede distaccata di Corso Telesio.

Ad assicurare le modalità in sicurezza sono stati 35 agenti della Polizia provinciale (con turni antimeridiani, pomeridiani e di vigilanza notturna) che hanno curato, inoltre, tutte le operazioni connesse all’accesso ai seggi e al controllo delle aree adiacenti agli stessi, al fine di evitare assembramenti.