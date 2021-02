Maltempo, previsti forti venti e mareggiate: allerta gialla in Calabria

È stata confermata anche per domani, lunedì 8 febbraio, l’allerta gialla su tutto il territorio calabrese, non per piogge o rovesci ma per venti di burrasca e possibili mareggiate. Lo conferma il dipartimento di Protezione Civile, che ha emanato l’allerta per 11 regioni.

L’ondata di maltempo che sta colpendo tutto il paese continuerà anche nella giornata di domani, e potrebbe causare qualche precipitazione sparsa nel centro-sud. Tuttavia l’attenzione è rivolta verso i forti venti in arrivo, e le mareggiate che potrebbero conseguire.

Per questo motivo, è stata emanata allerta gialla per Lombardia, Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Puglia.