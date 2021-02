Amc, confermato sciopero del trasporto pubblico locale

Aderisce allo sciopero indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil-Trasporti, Faisa-Cisal ed Ugl-Fna l’Amc Spa di Catanzaro, che annuncia uno stop ai servizi dalle 9 alle 13 di domani, 8 febbraio.

Le corse non ricadenti nell’orario indicato saranno garantite, mentre per quella fascia oraria l’azienda bloccherà autobus e funicolare per protesta. La stessa dunque informa che si potranno registrare una serie di disagi sopratutto nelle 4 ore di sciopero.