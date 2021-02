Calcio a 5, gara casalinga per le ragazze del Vigor Lamezia

Gara casalinga per le ragazze della Vigor Lamezia. Domani, domenica 7 febbraio, alle 16 ospiterà la Sangiovannese. Le lametine hanno affrontato la squadra silana proprio 10 giorni fa nel recupero della gara di andata nella quale si sono imposte per 8 a 0.

La squadra ospite, in penultima posizione, è alla ricerca di punti utili per lo scopo salvezza ma sarà molto difficile raccoglierli al cospetto di una Vigor Lamezia che, dopo aver battuto le baresi della New Cap 74, vuole fare punti per migliorare l’attuale terzo poso. Lamezia che, va ricordato, deve ancora recuperare le gare di andata contro Bitonto (capolista) e Cosenza (che naviga a metà classifica).

Il Presidente Mazzocca afferma che “si tratta di una squadra già affrontata recentemente e battuta con un risultato rotondo. Ma ciò non significa che bisogna prendere sottogamba la partita anche perché dovremo fare a meno di una giocatrice importante come Ferreira squalificate. Ma questa squadra è un gruppo coeso e forte nella sua interezza e sa che deve rimanere concentrata. Contestualmente domani ci sarà anche New Cap contro Taranto e quindi vincendo potremmo allungare su entrambe o almeno su una delle due. Quindi una partita importante e assolutamente da vincere”.

Arbitrerà la gara Francesco Saverio Mancuso (di Vibo Valentia) coadiuvato da Giuseppe Cundò (di Soverato) mentre cronometrista sarà Antonino Mandaradoni (di Vibo Valentia).