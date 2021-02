Coronavirus in Calabria, 197 nuovi casi. Ma è boom di guariti +398

Curva in calo in Calabria dove, nel bollettino della Protezione civile di oggi, sabato 6 febbraio, si registrano 197 nuovi positivi. Una flessione dunque rispetto ai numero di ieri, quando i nuovi contagi erano 239. (QUI)

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 68, Catanzaro 19, Crotone 2, Vibo Valentia 47, Reggio Calabria 61, Altra Regione o Stato estero 0.

Sono quattro i decessi delle ultime 24 ore, un numero che porta il totale a 617 persone decedute per o con il coronavirus. Scende il numero di persone in isolamento domiciliare -194, così come quello dei ricoveri ordinari nei reparti Covid (-12) per un totale di 149 persone ricoverate. Sono invece 27 i posti letto occupati nelle terapie intensive calabresi, con un aumento di un ricovero.

Aumenta anche il numero delle persone guarite (+398) per un totale di 25.398 persone guarite dal Sars-CoV-2.

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Sono 61 i nuovi casi nel Reggino, ma da inizio pandemia il totale è 13.067. Attualmente i casi attivi sono 2.040, di cui 86 ricoveri in reparto a Reggio Calabria, 11 nel presidio di Gioia Tauro (-3); 11 in terapia intensiva 8+1); 1.932 in isolamento domiciliare (-79). I casi chiusi sono 11.027, di cui 10.848 guariti (+140), 179 decessi (-2).

Nel Cosentino da febbraio sono 10.045 i casi totali di Covid-19, ma nel bollettino di oggi i nuovi positivi sono 68. Attualmente i casi attivi sono 3.555, di cui 58 ricoveri in reparto a Cosenza, 15 in reparto al presidio di Rossano, 5 al presidio ospedaliero di Acri, 6 al presidio ospedaliero di Cetraro, 7 all'Ospedale da Campo (+5); 9 in terapia intensiva; 3.455 in isolamento domiciliare (-187). I casi chiusi sono 6.490, di cui 6.226 guariti (+254), 264 decessi (+1).

Nel Catanzarese i nuovi positivi sono 19, ma da inizio pandemia il totale delle persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 è stato 4.989. Attualmente i casi attivi sono 1.894, di cui 14 ricoveri in reparto a Catanzaro, 8 in reparto al presidio di Lamezia Terme, 11 in reparto al Mater Domini (-9); 7 in terapia intensiva; 1.854 in isolamento domiciliare (+27). I casi chiusi sono 3.095, di cui 3.006 guariti, 89 decessi (+1).

Nel Crotonese da febbraio si sono ammalate 2.648, ma i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore sono stati 2. Attualmente i casi attivi sono 178, di cui 11 ricoveri in reparto; 167 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 2.470, di cui 2.427 guariti (+4), 43 decessi.

Nel Vibonese nel bollettino di oggi sono stati registrati 47 nuovi casi, ma da inizio pandemia sono 2.956 le persone che hanno contratto il coronavirus. Attualmente i casi attivi sono 425, di cui 17 ricoveri; 408 in isolamento domiciliare (+47). I casi chiusi sono 2.531, di cui 2.489 guariti e 42 decessi.

Per quanto riguarda il dato delle persone che hanno contratto la Covid-19 e che provengono da altra regione o stato ci sono 50 casi, e si trovano in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 160.

ITALIA. IN 24 PRE 13.442 NUOVI CASI, 385 DECESSI

Sono 13.442 i nuovi casi di coronavirus in Italia e 385 i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Sale così a 2.625.098 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall’inizio dell’epidemia e sono 91.003 le persone decedute da febbraio 2020. Dati emersi attraverso i 282.407 test effettuati e processati, 11.900 in più rispetto a ieri.

Cala ancora la pressione sulle strutture sanitarie, al momento i ricoveri nei reparti ordinari sono 19.408, con un calo di 9 unità. I pazienti più gravi, che si trovano in terapia intensiva sono invece 2.110 (+144).

I CASI REGIONE PER REGIONE

Ritornano le quattro cifre in Italia dove la regione che registra più positivi è la Lombardia (+1.923), seguono Campania (+1.546), Emilia-Romagna (+1.383), Lazio (+1.014). Di seguito la distribuzione dei casi regione per regione: Lombardia 547.970: +1.923 casi; Veneto 316.340: +831 casi; Campania 230.392: +1.546 casi; Piemonte 227.655: +717 casi; Emilia-Romagna 225.545: +1.383 casi; Lazio 211.500: +1.014 casi; Sicilia 140.980: +836 casi; Toscana 137.950: +708 casi; Puglia 128.325: +926 casi; Liguria 71.385: +276 casi; Friuli-Venezia Giulia 69.827: +413 casi; Marche 57.747: +436 casi; Abruzzo 44.972: +509 casi; P. A. Bolzano 44.011: +802 casi; Sardegna 39.373: +125 casi; Umbria 38.102: +351 casi; P. A. Trento 28.733: +278 casi; Basilicata 13.609: +85 casi; Molise 8.776: +78 casi; Valle d’Aosta 7.842: +8 casi.

(ultimo aggiornamento 18.27)