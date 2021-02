Maxi rissa tra ragazzi in piazza a Campo Calabro, coinvolti anche minori

Maxirissa tra giovanissimi a Campo Calabro. È successo in piazza Nassirya davanti al Municipio come è stato documentato dalle immagini delle telecamere della videosorveglianza. Poco dopo le 17 una quarantina di giovani, tra cui diversi minorenni, si è scontrata usando mazze, bastoni, catene, protetti persino da caschi. Come emerge dalle immagini riprese dal sistema di videosorveglianza, i ragazzi sono arrivati a bordo di scooter e microcar.

Al momento le motivazioni della rissa sono sconosciute, ma le immagini del sistema di videosorveglianza del Comune sono state acquisite dalle forze dell'ordine per la ricostruzione dei fatti e l’individuazione dei soggetti identificabili.

Condanna è stata espressa dall’amministrazione comunale di Campo Calabro. “Si tratta di un episodio - è scritto nella nota - che ha colto di sorpresa e stupito l'intera comunità campese, una comunità pacifica, operosa e solidale nella quale mai a memoria recente si sono verificato episodi del genere ed in particolare poi che vedono protagonisti i giovani".