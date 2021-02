Torano Castello. Rifiuti edili ammassati su un terreno: sequestrata area, denunciato il proprietario

Cumuli di rifiuti derivanti da lavori di demolizione edile - pari ad oltre 100 metri cubi- sono stati rinvenuti dai Carabinieri Forestale di Cerzeto su di un terreno privato in Contrada “Cutura" a Torano Castello.

Per l’incresciosa condotta è stato contestato un al proprietario del suolo un verbale amministrativo per abbandono o deposito incontrollato di rifiuti speciali da parte di privati. Allo stesso soggetto è stata notificata un’ordinanza sindacale che prevede la rimozione del materiale nei modi di legge ed il ripristino dello stato dei luoghi.

Dal successivo controllo, finalizzato all' ottemperanza dell’ordinanza, i militari avrebbero appurato un'attività di spandimento di rifiuti sul suolo concretizzando in tal modo una gestione illecita ed un deposito permanente. Si è, quindi, proceduto al sequestro dell'area per una superficie di circa 1300 metri quadrati e alla denuncia dell'esecutore materiale, proprietario del fondo, per lo smaltimento illecito e per l'inosservanza all' ordinanza sindacale.