Controlli della Polizia a Crotone: 25 denunce in una sola settimana

Anche nel corso di questa settimana, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio e del “Piano di Azione Nazionale e Transnazionale - Focus ‘ndrangheta”, gli agenti della Questura pitagorica eseguito numerosi controlli sul territorio di competenza.

In particolare, nel corso dell’attività ben 25 persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria in stato di libertà e altre tre sono state segnalate all’Autorità Amministrativa, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti.

Nel corso dei controlli su strada sono stati invece controllati 423 veicoli, anche con sistema Mercurio, e identificate 878 persone e altre 3 sono state accompagnate in Ufficio. In tale contesto sono state elevate 17 sanzioni per violazioni al Codice della Strada ed eseguiti 3 fermi amministrativi.

In materia di Covid, invece, sono state elevate 23 contestazioni amministrative in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica.

Inoltre, sono state effettuate 30 perquisizioni ed effettuati 13 controlli amministrativi che, contestualmente, hanno portato ad elevare 3 sanzioni.