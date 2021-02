Nas tra i negozi del reggino: sequestrate oltre 1500 confezioni di gel “igienizzante”

Tre commercianti del reggino sono stati denunciati dai Carabinieri del Nas per i reati di frode nell' esercizio nel commercio e mancanza di autorizzazione nell’ immissione in commercio di biocidi.

Di particolare rilevanza la scoperta fatta dai militari nel negozio gestito da un esercente di nazionalità cinese. Il commerciante, sottoposto ad ispezione, è stato sorpreso con oltre 1500 flaconi di disinfettante per le mani, equivalenti in realtà a “gel igienizzante” antibatterico, privo delle autorizzazioni ministeriali e smerciato in modo fraudolento. Il controllo dei Nas nel negozio ha inoltre portato al rinvenimento di circa 150 giocattoli, tra cui bombolette spray di stelle filanti, senza il previsto Marchio Ce, prive delle previste indicazioni sulla sicurezza dei bambini e sul corretto uso per evitare danni alla salute.

Tutto è stato sottoposto a sequestro e l’esercente è stato segnalato sia alla Procura della Repubblica che alla Camera di Commercio di Reggio Calabria. Previste sanzioni anche fino a 10000 euro.