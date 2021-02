Ritrova un buono da 243mila euro in un libro: boss in carcere dona tutto ai bisognosi

Una beneficenza inaspettata verso i bisognosi è partita in questi giorni dal carcere di massima sicurezza di Tolmezzo. A farla - non un detenuto qualunque - ma un boss della ‘ndrangheta, originario di Reggio Calabria.

Il gesto, di grande generosità e dall’imponente valore economico, è partito dopo una scoperta assolutamente casuale fatta dal detenuto tra le pagine di un libro.

In particolare, il l’uomo stava leggendo un testo di narrativa che i familiari gli hanno inviato in occasione delle festività natalizie. Tra le pagine, non credendo ai suoi occhi, ha ritrovato un buono emesso nei suoi confronti addirittura nel 1984. All’emissione erano 25 milioni di lire che nell’arco di 37 anni si sono decuplicati ed oggi i titoli hanno fruttato ben 243mila euro.

La somma è stata così svincolata e riscossa dall’uomo che ha deciso di donare l’intero capitale ai più bisognosi.