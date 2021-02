Crotone. La signora Galante in Lucà spegne 100 candeline

Galante Fiorentina

La città di Crotone può vantare da oggi un’altra sua concittadina centenaria: in questo sabato 6 di febbraio 2021, difatti, raggiunge il ragguardevole traguardo la signora Galante Fiorentina, vedova Lucà.

Nata a Palena, piccolo comune montano in provincia di Chieti, in Abruzzo, la signora Galante quando ad appena 15 anni arriva in Calabria con la propria famiglia composta da altre sei sorelle minori, dalla madre e dal padre che lavorava come operaio nelle gallerie di collegamento tra la Sila e i paesi limitrofi.

Dopo il matrimonio in giovane età si trasferisce così a Crotone, era il 1959, dove condurrà gran parte della sua vita crescendo sette figli (di cui, purtroppo, due venuti a mancare prematuramente): il primo, Salvatore risiede in America; mentre Ernesto, Osvaldo, Adriana e Teresa vivono tutti nel capoluogo pitagorico.

La Signora Galante spegnerà così ed oggi la sue cento candeline non solo tra l’affetto dei figli ma anche circondata dalla gioia di ben dieci nipoti e otto pronipoti.