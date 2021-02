Droga, contanti e una pistola nell’orto: finisce in manette

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Circa 350 grammi di marijuana conservata in un secchio chiuso, poi 800 euro in banconote di piccolo taglio ma anche una pistola calibro 6,35 detenuta illecitamente e sulla cui provenienza sono in corso dettagliati accertamenti.

È quanto hanno scoperto i carabinieri della Radiomobile di Tropea durante una perquisizione eseguita nei terreni attigui a una villetta che si trova in località Santa Barbara di Ricadi.

A seguito del ritrovamento – avvenuto esattamente in un cunicolo all’interno dell’orto - è così finito in arresto un 33enne del posto, già con precedenti specifici per armi e droga e tra l’altro anche beneficiario del reddito di cittadinanza.

Quest’ultima operazione portata a termine dai militari si inserisce nel piano di controllo del territorio eseguito dall’Arma provinciale secondo le direttive impartite dal Procuratore della Repubblica Camillo Falvo tese a contrastare proprio il diffuso fenomeno della proliferazione di armi clandestine e quindi prevenire eventuale regolamenti di conti anche per futili motivi in una provincia dal “grilletto facile”, dove anche recentemente è prevalsa la logica della giustizia “faidate”.