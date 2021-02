In tilt il server dell’Asp di Vibo, forse attacco hacker: indaga la Polizia Postale

Un’indagine è stata avviata dalla Polizia postale su un mal funzionamento al server dell’Asp di Vibo Valentia che ha mandato in tilt alcune piattaforme e bloccato il sevizio email istituzionali.

A sporgere denuncia per quanto accaduto è stata proprio l’azienda sanitaria vibonese che per oltre un mese si è trovata afflitta dal problema. L’inconveniente, infatti, non è di questi giorni ma è partito alla fine dello scorso novembre e si è completamente risolto solo verso metà gennaio.

Permane al momento il dubbio se si sia trattato di un attacco hacker o di un problema “interno”, legato ai server dell’Asp. Fatto sta che sono stati diversi gli intoppi burocratici come l’impossibilità di ricevere le Pec, tanto che la scadenza di alcuni concorsi, per questa ragione, è stata prorogata. Difficoltà anche nelle comunicazioni interne, nonché la perdita di tutta la posta elettronica – che i tecnici informatici stanno cercando di recuperare – dalla fine del 2018.