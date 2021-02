Parco Lineare Sud. Falcomatà: “Lavori all’85%, in atto rivoluzione urbanistica”

“Chi, in questi mesi, ha imparato a conoscere il Parco Lineare Sud ha avuto modo di rendersi conto, in prima persona, dell’autentica rivoluzione urbanistica ed ambientale che è in atto”. È quanto afferma in una nota il primo cittadino di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, che commenta positivamente l’andamento dei lavori del Parco Lineare Sud.

“Dall’inizio del cantiere sono state abbattute oltre cento baracche e da quelle macerie è nata una rinnovata fiducia che vede, nella prosecuzione del nostro meraviglioso lungomare, serie e proficue possibilità di sviluppo” continua il sindaco metropolitano, che stima il completamento dell’opera all’85%. “L’attenzione è sempre focalizzata a completare un nuovo luogo del cuore per la città di Reggio” spiega ancora il sindaco, che intende “riconsegnare al decoro e nel segno della legalità” il litorale.