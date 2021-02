Lungro, l’Aic offre uno screening gratuito a studenti e personale scolastico

“Ancora una volta dimostriamo di essere un’associazione che guarda ai bisogni del territorio, sapendo coniugare gli interessi dei coltivatori con quelli di tutti i cittadini. In questo momento la salute è un bene imprescindibile al quale tutti dobbiamo dare il contributo possibile ed è quello che stiamo facendo lavorando in prima linea per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza dei territori e dei cittadini”. È quanto afferma Giuseppino Santonianni, presidente provinciale dell’Associazione Italiana Coltivatori, commentando l’attività di monitoraggio svolta sul mondo della scuola.

L’aic infatti ha organizzato uno screening anticovid gratuito destinato alla scuola di Lungro, che ha coinvolto gli studenti, il personale Ata ed i docenti, ossia tutti coloro i quali partecipano attivamente alle lezioni in presenza. Il test è stato svolto presso il piazzale della Casa della Musica, grazie all’operatività della onlune “G. Matteotti”, che ha effettuato il monitoraggio dei tamponi.