Emergenza rifiuti, il sindaco Falcomatà incontra i vertici regionali

Riattivata trasferenza verso la Puglia, disponibilità per un impianto mobile per il trattamento della frazione organica. Sono stati questi i temi dell’incontro tra il sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà, e il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì, e l'assessore all’ambiente, Sergio De Caprio, in merito alla situazione del ciclo rifiuti nel territorio metropolitano di Reggio Calabria.

Viste le difficoltà legate agli impianti, il sindaco Falcomatà, il vicepresidente Spirlì e l'Assessore De Caprio hanno concordato la riapertura della trasferenza verso le discariche sul territorio della Puglia, che hanno già dato disponibilità ad accogliere i rifiuti calabresi.

Registrata inoltre la disponibilità da parte della Regione a mettere a disposizione un impianto mobile per il trattamento della frazione organica al fine di decongestionare l'impianto di Vazzano.