Lamezia Terme: il 28 marzo si torna a votare

Domenica 28 marzo si torna alle urne a Lamezia Terme. La Prefettura di Catanzaro ha indetto le elezioni nelle 4 sezioni di Lamezia Terme che torneranno al voto, in seguito al ricorso accolto dal Tar e presentato dai candidati a sindaco, Massimo Cristiano e Silvio Zizza.

Tuttavia c’è ancora in atto il ricorso al Consiglio di Stato presentato da parte del candidato a sindaco di Cinquestelle, Silvio Zizza per l’annullamento totale della tornata elettorale del 10 novembre 2019. Un possibile ballottaggio è previsto per l’11 aprile.