Nascondeva droga nella camera da letto: arrestato 34enne

Un 34enne, S.M., è finito in arresto nel pomeriggio di oggi per il reato di detenzione al fine di spaccio di sostanza stupefacente.

I FATTI

Intorno alle ore 15.00, gli Agenti Commissariato di Polizia di Catanzaro Lido hanno bussato alla porta dell’abitazione del giovane per eseguire una perquisizione domiciliare. Giunti nella camera da letto, i poliziotti hanno trovato in un comodino e in un armadio della marijuana, per un totale di 223 grammi. Parte della sostanza era contenuta in una busta in cellophane termosaldata e, altra parte, in quattro involucri pronti per lo spaccio. Oltre alla marijuana, gli agenti hanno rinvenuto due involucri contenenti 2.30 gr di hashish, un trita erba ed un bilancino elettronico di precisione. Su disposizione del P.M. di turno, il 34enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari.