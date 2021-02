Covid-19, lieve frenata dei contagi: +202. Tre i decessi nelle ultime 24 ore

Sono 202 i nuovi contagi registrati in Calabria nelle ultime 24 ore. Un lieve calo rispetto ai dati diffusi nel bollettino di ieri, in cui si contavano + 318 positivi(QUI). Da febbraio il totale delle persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 sono 33.628.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Reggio Calabria 106, Cosenza 64, Vibo Valentia 14, Catanzaro 12, e infine Crotone 6.

Rispetto alla giornata di ieri, cala anche il numero dei decessi: sono stati 3 in 24 ore. Ad oggi la nostra regione piange 609 morti con o per il coronavirus.

Tornano ad aumentare i ricoveri negli ospedali calabresi: nei reparti Covid i pazienti sono 256 (+3), mentre nelle terapie intensive i pazienti più gravi sono 25 (+2). Fortunatamente aumentano però anche i guariti 24.476 (+286). Le persone in isolamento domiciliari sono invece 8.262 (-92).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel reggino sono stati registrati 106 nuovi casi, ma da febbraio il computo totale di persone che hanno contratto il virus sono 12.865. Attualmente i casi attivi sono 2.130 (88 in reparto all'Azienda ospedaliera di Reggio Calabria; 10 in reparto al presidio ospedaliero di Gioia Tauro; 10 in terapia intensiva; 2.022 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 10.735 (10.559 guariti, 176 deceduti).

Nel cosentino, da febbraio si sono ammalate 9.943, in 24 ore i nuovi casi sono 64. Attualmente i casi attivi 3.784 (57 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 13 in reparto al presidio di Rossano; 5 al presidio ospedaliero di Acri; 5 al presidio ospedaliero di Cetraro; 9 all'ospedale da campo; 9 in terapia intensiva, 3686 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 6.159 (5.898 guariti, 261 deceduti)

Nel catanzarese sono stati registrati 12 nuovi casi, ma dall’inizio della pandemia il totale è di 4.940. Qui i casi attivi sono 1.949 (22 in reparto all'Azienda ospedaliera di Catanzaro; 7 in reparto al presidio di Lamezia Terme; 13 in reparto all'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini; 6 in terapia intensiva; 1.901 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 2.991 (2.903 guariti, 88 deceduti).

Nel vibonese, dove dall’inizio della pandemia i casi totali sono stati 2.880, i nuovi positivi sono 14. Attialmente i casi attivi sono 439 (15 ricoverati, 424 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono invece 2.441 (2400 guariti, 41 deceduti).

Nel crotonese i nuovi casi sono 6, ma da febbraio sono 2.641 i casi totali di coronavirus della provincia. I casi attivi 191 (12 in reparto; 179 in isolamento domiciliare). I casi chiusi sono 2.450 (2.407 guariti, 43 deceduti).

Per quanto riguarda i casi di positivi provenienti da altra regione o stato, i casi attivi sono 50 e sono in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 309.

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione civile.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 105.