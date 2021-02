Paola, al via le celebrazioni in onore di San Francesco

Inizia oggi, 4 febbraio, il calendario celebrativo in onore di San Francesco di Paola, una festa votiva per ricordare il patrocinio del santo a seguito del terremoto del 1783. L’evento si svolgerà dal 4 al 7 febbraio, e prevede una serie di eventi che saranno trasmessi anche via web ed in diretta.

Si parte dalle ore 16 del 4 febbraio, con un rosario animato dal Terz’Ordine di Paola, il canto dei vespri e la preghiera del triduo. La giornata sarà dedicata al ricordo di Santa Giovanna di Valois.

Appuntamento alla stessa ore il 5 febbraio, con la celebrazione della memoria di Sant’Agata presieduta dal reverendo Giuseppe La Torre, seguita dalla santa messa e dalla preghiera del triduo.

Il 6 febbraio le funzioni saranno dedicata a San Paolo Miki e compagni martiri, ed animate dalla fraternità del Terz’Ordine.

Infine, il 7 febbraio, si svolgerà la celebrazione della Giornata per la Vita, con due sante messe al mattino ed una al pomeriggio, presieduta dal vescovo emerito della diocesi di Cosenza-Bisignano, Salvatore Nunnari. Sarà presentato in serata un omaggio floreale e l’atto di affidamento al Santo Patrono della città da parte del sindaco, Roberto Perrotta.

L’evento conclusivo verrà trasmesso in diretta, e sarà possibile seguirlo online dalle pagine del Santuario di Paola.