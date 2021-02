Anticorpi monoclonali, Guccione (Pd): “Non si perda tempo nel loro impiego”

“Serve programmazione ed evitare di commettere gli errori già fatti in questi mesi. Bisogna farsi trovare pronti, fare in modo che i medici abbiano a disposizione questa cura”. Lo chiede il consigliere regionale Carlo Guccione, riferendosi alla recente approvazione da parte dell’Aifa degli anticorpi monoclonari nella terapia anti-covid.

Questo ricorda che tali farmaci “potrebbero bloccare il virus Sars-Cov 2 già nella fase iniziale dell’infezione”, e che gli studi “hanno mostrato un'efficacia del 72% nel ridurre il rischio di ospedalizzazione per i pazienti con sintomatologia moderata”.

“Un dato da non sottovalutare visto che all’interno delle Rsa si stanno registrando un elevato numero di contagi. Questa cura permetterebbe di proteggere i soggetti più fragili e i giovani con problemi immunitari” conclude il consigliere dem, che ha inoltrato una lettera al presidente facente funzione Nino Spirlì ed al commissario straordinario Guido Longo affinché si attivino per introdurre la cura anche in Calabria.