Sci nordico, al via la prima gara della stagione agonistica

Si svolgerà domenica 7 febbraio la prima competizione della Coppa Sci Club Montenero, arrivata alla sua 19a edizione. Una competizione fortemente voluta dagli organizzatori e dal comitato della Federazione Italiana Sport Invernali, sezione Calabro Lucano.

L’emergenza ha reso necessario dotarsi di un rigoroso protocollo di sicurezza, che tuttavia non ha fatto desistere gli organizzatori. La competizione si sarebbe dovuta svolgere il 6 gennaio, ma è stata posticipata al giorno successivo. Si partirà alle 10.30, e comprenderà tutte le categorie.

Non sarà possibile assistere dal vivo, ma gli interessati potranno partecipare “virtualmente” attraverso le dirette via web. La competizione è di carattere regionale, ed è valida per le qualificazioni nazionali.