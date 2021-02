Reggio Calabria, al via un tavolo istituzionale sui bonus edilizi

La Camera di Commercio di Reggio Calabria ha avviato un tavolo istituzionale per discutere le opportunità di sviluppo legate ai diversi bonus erogati dal Governo, in particolare il bonus edilizio. Un’opportunità che può impattare in maniera significativa sul territorio, ed agire come “leva” per la ripresa di determinati settori.

Un primo incontro interlocutorio ha visto la partecipazione del sindaco della città metropolitana, Giuseppe Falcomatà, dell’assessore regionale alle infrastrutture, Domenica Catalfamo, e di una delegazioni di sindaci, di associazioni imprenditoriali e di ordini professionali. Sarebbe emersa la volontà unanime di un percorso condiviso per “sfruttare” i bonus edilizi, e la necessità di “intensificare gli sforzi” per non perdere l’occasione.

Avanzate anche delle richieste, in special modo di maggiore chiarezza e informazione sulle modalità di assegnazione e sulle specifiche, in modo da coinvolgere gli operatori locali e fargli valutare concretamente le condizioni, ma anche percorsi di formazione specialistica per adeguarsi alle normative più recenti.