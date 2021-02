In auto con 200 mila euro: denunciato presidente società di calcio

Viaggiava con ben 200 mila euro in banconote di vario taglio nascosti all’interno di una busta di plastica. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando Provinciale di Reggio Calabria, nel corso di un normale pattugliamento stradale.

I militari, nel fermare un Suv con a bordo due persone, si sono resi conto dell’inspiegabile nervosismo del guidatore, un imprenditore cinquantenne presidente di una società calcistica in Piemonte, ritenendo opportuno procedere con una perquisizione del veicolo.

È così che all’interno è stata trovata una comune busta di generi alimentari, che però conteneva l’ingente quantità di banconote.

Dopo il ritrovamento, l'uomo non è riuscito a giustificare la provenienza del denaro e per questo motivo la somma è stata sequestrata e l’imprenditore denunciato per ricettazione.