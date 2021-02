Traffico di coca dal Sud America: blitz tra Vicenza e la Calabria, 12 arresti

È scattato nel cuore della notte il blitz congiunto della Polizia e Guardia di finanza che ha portato all’arresto di una dozzina di persone che - secondo gli investigatori - sono coinvolte in un imponente traffico internazionale di cocaina.

Si parla di qualcosa come 450 chili di polvere bianca importata dal Sud America e nel contesto della stessa operazione il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria delle fiamme gialle di Vicenza ha svolto anche degli accertamenti sui patrimoni degli indagati procedendo - così stabilito dal gip del capoluogo veneto - al sequestro preventivo, ai fini della confisca, di denaro, beni o altre utilità nella disponibilità di alcuni dei coinvolti nell’indagine, per un valore di circa 246 mila euro.

Il blitz è partito difatti nella provincia di Vicenza, dove risiedono molti degli indagati, mentre altri, al momento dell’esecuzione dei provvedimenti, si trovavano nel reggino, in particolare ad Africo, ed in provincia di Trento.

Eseguite anche numerose perquisizioni domiciliari sia nei confronti dei soggetti coinvolti ma anche di diverse altre persone emerse nel corso delle indagini e ritenute come legate agli indagati per traffici di natura illecita, in particolare per lo spaccio di stupefacenti.

L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Vicenza, dallo Sco, il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato ed dal Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di Finanza vicentina. I provvedimenti restrittivi sono stati emessi dalla Direzione Distrettuale Antimafia della città lagunare.