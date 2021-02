Incidente stradale a Gioia Tauro, muore medico di base

Ha perso il controllo ella propria auto ed è andato a sbattere contro un albero lungo la provinciale 21 vicino al cavalcavia che porta all’ingresso di Gioia Tauro. È morto in ospedale Saverio Cambereri, 65enne medico di base.

L’uomo è stato trasportato dai sanitari del 118, arrivati sul posto, in ospedale dove è deceduto per le ferite riportate. L’autopsia stabilirà le cause esatte della morte. Sul posto sono inoltre intervenuti gli agenti del commissariato di Polizia di Gioia Tauro che hanno avviato le indagini.