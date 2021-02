Giornata della fratellanza, PCnddu: “Realizzare una settimana di percorsi sul tema”

“Tolleranza e umiltà costituiscono la strada verso nuove forme di ricchezza sociale e servono ad agevolare, ciascuno nel proprio ambito, i rapporti tra le alterità”. Questo il pensiero di Romano Pesavento, presidente del Coordinamento Nazionale dei Docenti della Disciplina dei Diritti Umani, che invita a celebrare la Giornata Internazionale della Fratellanza Umana.

Una ricorrenza relativamente recente, istituita “dall’incontro avvenuto nel 2019 ad Abu Dhabi tra Papa Francesco e il Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyib; i quali hanno sottoscritto il ‘Documento sulla fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune’, che costituisce un punto di svolta epocale in funzione del dialogo tra i popoli e tra le religioni”.

Per la ricorrenza, fissata alla data del 4 febbraio, il coordinamento propone “di dedicare la settimana in corso a percorsi alternativi didattici incentrati sulle nuove metodologie e sul dibattito come forma di espressione e risoluzione dei conflitti. Per la scuola secondaria superiore – conclude – si suggerisce proprio la tecnica del debate da sviluppare in maniera particolare laddove siano presenti studenti appartenenti a contesti etnici differenti, onde individuare aspetti e valori che accomunano tutta l’umanità”.